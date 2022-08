Neue Impfzeiten in Meran und Schlanders

Meran/Schlanders – Ab dem 22. August ändern sich die Impfzeiten in den Impfzentren von Meran und Schlanders.

In Meran wird weiterhin in der Kaserne „Julia“ in der Kasernenstraße 4, gegen das Coronavirus geimpft:

· Jeweils montags und donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr mit und ohne Vormerkung

In Schlanders finden die Impfungen im Kulturhaus „Karl Schönherr“, Göflanerstraße 27/b, statt:

· Immer dienstags von 9.00 bis 12.00 Uhr mit und ohne Vormerkung

Die Möglichkeit der zweiten Auffrischimpfung (Viertimpfung) gilt für alle Personen über 60, deren Impfung oder auch letzte Corona-Infektion länger als 120 Tage her ist sowie für sog. „ultrafragile“ Menschen, d.h., Risikopatientinnen und -patienten ab zwölf Jahren.

Aufgefrischt werden die Impfungen mit den Impfstoffen von Pfizer oder Moderna.

Die Termine können online unter https://sanibook.sabes.it/ vorgemerkt werden oder unter der Telefonnummer 0471/0472/0473/0474/100100.

Alle Impftermine sind auf der Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes unter folgendem Link ersichtlich: https://www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/alle-impftermine