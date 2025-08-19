Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neue Lärmschutzwände entlang der A22

Neue Lärmschutzwände entlang der A22

Dienstag, 19. August 2025 | 15:21 Uhr
Schriftgröße

Von: luk

Franzensfeste – Die Brennerautobahn AG plant ein Projekt für den Neubau, die Erneuerung und die Verlängerung von Lärmschutzwänden längs der Autobahn zwischen Kilometer 27+141 und Kilometer 35+165 in der Gemeinde Franzensfeste. Insgesamt umfasst das Vorhaben, das im Rahmen des Lärmschutzplans der Brennerautobahngesellschaft durchgeführt wird, neun schallabsorbierende Lärmschutzwände.

Für die Umsetzung des Vorhabens ist das Einvernehmen des Landes Südtirol nötig. Die Landesregierung hat am 19. August Landeshauptmann Arno Kompatscher dazu ermächtigt, dieses zu geben. Der zuständige Landesrat Peter Brunner hatte den Beschlussentwurf in die Landesregierung eingebracht: “Dieses Projekt ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Lärmbelastung im Wipptal zu reduzieren und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.”

Neu gebaut bzw. erneuert und verlängert werden die Lärmschutzwände “Grasstein”, „Sachsenklemme“, “Acht-Hof”, „Weißenbach“, “Mittewald Nord”, „Mittewald Süd“, „Franzensfeste Oberau“, „Franzensfeste Süd“ und „Franzensfeste – Sozialwohnungen“. Verwendet werden rund fünf Meter hohe Paneele aus Acrylglas, die die Farben der Landschaft aufnehmen, Einblicke in das durchquerte Gebiet geben und sich mit Paneelen aus Cortenstahl abwechseln. Dabei wird auf die Festungsbauten in der Umgebung Bezug genommen. “Es handelt sich um Lärmschutzwände, die sich gut in das Landschaftsbild einfügen”, berichtet Giorgio Gottardi, Direktor im Landesamt für Landesplanung und Kartografie, das die landschaftsrechtliche Genehmigung erteilt.

Im Bereich der Lärmschutzwand „Franzensfeste Süd“ ist zudem zum Schutz der Autobahn vor hydrogeologischen Gefahren die Errichtung von fünf Steinschlagschutzbauten vorgesehen.

Positive Gutachten mit Vorschriften

Der Bürgermeister der Gemeinde Franzensfeste hat das Projekt der Brennerautobahn AG positiv begutachtet. Auch die Gutachten der Dienststellenkonferenz für den Umweltbereich sowie der Landesämter für Geologie und Baustoffprüfung, für Öffentliches Wassergut und für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord fielen positiv aus. Die jeweiligen Vorschriften und Bedingungen sind einzuhalten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
96
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
65
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Kommentare
47
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
46
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Kommentare
42
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 