Neuer Ärger im Knast

Bozen – Beim gestrigen Prozesstag gegen Benno Neumair (31) haben die Gutachter der Verteidigung geschildert, wie sie den mentalen Gesundheitszustand des Angeklagten bewerten. Dabei unterstrichen sie, dass Benno Neumair an einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet, die ihren Ursprung in dessen Kindheit haben soll. Aufgrund dieser mentalen Krankheit sei der 31-Jährige sowohl beim Mord an seinem Vater Peter Neumair als auch seiner Mutter Laura Perselli unzurechnungsfähig beziehungsweise teilweise unzurechnungsfähig gewesen.

Die Gutachter der Verteidigung erklärten außerdem, dass das Gefängnis nicht die richtige Maßnahme für Benno Neumair sei. Es brauche neben der Bestrafung auch eine Umerziehung bzw. Behandlung seiner Störung.

Am Dienstag stellte sich auch heraus, dass Benno Neumair im August eine weitere Auseinandersetzung mit einem Mithäftling hatte. Er soll diesen mitten ins Gesicht geschlagen und dafür neue Disziplinarmaßnahmen kassiert haben. Zuvor soll der 31-Jährige im Gefängnis bereits zwei Mal mit Mithäftlingen aneinandergeraten sein.

Der Schwurgerichtsprozess in Bozen wird am 27. September fortgeführt.