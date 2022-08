Neueste Erkenntnisse zu Thermaltherapien beim internationalen Ärztekongress der Therme Meran

Meran – Am Samstag, 10. September, findet unter dem Titel „Die Thermaltherapie: Mythos oder Wahrheit?“ eine internationale Tagung für medizinisches Fachpublikum statt, welche von der Medizinisch-Wissenschafltichen Koordinierungsgruppe der Therme Meran veranstaltet wird. Dabei geht es vor allem um neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Wirkung und Einsatz von Thermaltherapien, insbesondere des Thermalwasssers der Therme Meran.

In den vergangenen Jahren wurde durch mehrere Studien, die auch international Beachtung gefunden haben, die positive Wirkung des Thermalwassers der Therme Meran bestätigt: Inhalationstherapien mit dem radonhaltigen Thermalwasser haben nachgewiesen eine positive Wirkung bei chronischen Atemwegserkrankungen, ebenso wie bei Allergien. Erst im vergangenen Jahr wurde die jüngste In-Vitro-Studie zum Biofilm bei Antibiotikakuren international publiziert: Die von der Universität Mailand durchgeführte Studie beschreibt, wie das Thermalwasser der Therme Meran den Biofilm schwächt, wodurch die Behandlung mit Antibiotika möglicherweise wirksamer wird; die Bestätigung dieser Ergebnisse wird in den nächsten bereits geplanten klinischen Studien erwartet.

Beim internationalen Kongress wird das Thema Thermaltherapien, deren Wirkung und Einsatz sowie Diagnosefragen von nahmhaften Kapazitäten aus Wissenschaft und Forschung in Referaten und Diskussionsrunden erörtert. Die Tagung, die am Samstag, 10. September, im Hotel Therme Meran stattfindet, steht unter der Schirmherrschaft der Fakultät für Biomedizin, Chirurgie und Zahnmedizin der Universität Mailand, der Italienischen Gesellschaft für Rhinologie, sowie der Societas ORL Latina. Es handelt sich um eine akkreditierte Forbildungveranstaltung für Medizinerinnen und Mediziner mit acht CME-Fortbildungspunkten.

Die Medizinisch-Wissenschaftliche Koordinierungsgruppe der Therme Meran

Der Medizinisch-Wissenschaftlichen Koordinierungsgruppe ist es ein großes Anliegen, die Therme Meran als Südtiroler Kompetenzzentrum für Gesundheit und Wohlbefinden zu festigen und international vor allem auch im medizinisch-wissenschaftlichen Bereich zu positionieren.

Ihr gehören bekannte Persönlichkeiten an:

• Prof. Desiderio Passali, ehemaliger Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde der Universität Siena und Präsident der „International Federation of Otorhinolaryngeal Societies (IFOS)“, Vorsitzender der Medizinisch-Wissenschaftlichen Koordinierungsgruppe der Therme Meran;

• Dr. Roberto Magnato, Primar der HNO-Abteilung und der Kiefer- und Gesichtschirurgie im Krankenhaus Meran;

• Prof. Roberto Mattina, Direktor der Abteilung für biomedizinische, chrirurgische und zahnärztliche Wissenschaften an der Universität Mailand;

• Prof. Ralph Mösges, Leiter des Instituts für Statistik, Informatik und medizinische Epidemiologie an der Universität Köln (Deutschland) und Vizepräsident der INTERASMA (International Association of Asthmology);

• Dr. Salvatore Lo Cunsolo, Sanitätsdirektor der Therme Meran und Mitglied der Italienischen Gesellschaft für Nasenheilkunde.