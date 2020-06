Neuinfektionen in Brasilien fast doppelt so hoch wie in USA

Brasilien meldet innerhalb eines Tages mit 32.091 neuen Fällen fast doppelt so viele Neuinfektionen wie die USA mit 17.598 Coronavirus-Fällen. Das südamerikanische Land verzeichnet bisher 739.503 bestätigte Fälle, das entspricht weltweit der zweithöchsten Ansteckungsrate nach den Vereinigten Staaten mit 1.956.421.

Die Zahl der Todesfälle stieg nach Angaben des brasilianischen Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden um 1.272 auf 38.406. Brasilien verzeichnet damit die dritthöchste Zahl an Todesopfern weltweit.

Einer Entscheidung des Obersten Gerichts folgend, gibt die Regierung wieder die Zahlen der Corona-Fälle komplett preis. Auf der Website des Gesundheitsministeriums wurden am Dienstagabend (Ortszeit) sowohl die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern als auch die jeweiligen Gesamtzahlen bekanntgegeben, wie dies ein Richter am Montag verfügt hatte.

Seit dem Wochenende waren täglich nur noch die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen veröffentlicht worden. Nachdem an mehreren Tagen hintereinander Negativ-Rekorde bei der Zahl der Corona-Toten registriert worden waren, hatte die Regierung schon in der vergangenen Woche begonnen, die Corona-Zahlen statt um 19 Uhr um 22 Uhr zu veröffentlichen. Damit kamen sie erst nach Ende der am meisten geschauten Nachrichtensendung des Landes.

Gesundheitsexperten, Parlamentarier und Juristen kritisierten die Änderungen scharf. Brasilien ist das von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffene Land in Lateinamerika. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag sind 1.272 weitere Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gestorben. Die Zahl der Corona-Opfer stieg auf 38.406. Nachweislich mit dem Virus infiziert haben sich bisher 739.503 Menschen.