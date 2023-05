Neun Tote bei Amoklauf in Belgrader Volksschule

Bei Schüssen in einer zentral gelegenen Belgrader Volksschule sind Mittwochfrüh neun Menschen ums Leben gekommen. Laut Innenministerium starben acht Schüler und ein Wachmann, nachdem ein 14-Jähriger in einem Klassenraum das Feuer eröffnete. Ein Lehrer und sechs weitere Schüler wurden verletzt, teilte das serbische Innenministerium mit. Der bewaffnete Bursche wurde am Schulhof festgenommen.

Milan Nedeljkovic, Bürgermeister des zentralen Bezirks Vracar, in dem sich die Schule befindet, sagte, die Ärzte kämpften darum, das Leben des Lehrers zu retten. Zunächst hatte es geheißen, dass sich auch eine Lehrerin unter Toten befinden soll, der möglicherweise der Angriff gegolten haben könnte. Das wurde vom Innenministerium jedoch nicht offiziell bestätigt.

Milan Milosevic, der Vater eines Schülers der Volksschule, sagte, seine Tochter sei in der Klasse gewesen, in der die Waffe abgefeuert wurde. “Sie hat es geschafft zu fliehen. (Der Bursche) … hat zuerst auf den Lehrer geschossen und dann hat er wahllos angefangen zu schießen”, sagte Milosevic dem TV-Sender N1. Beamte mit Helmen und kugelsicheren Westen sperrten das Gelände um die Schule ab.

“Ich sah Kinder schreiend aus der Schule rennen. Eltern kamen, sie waren in Panik. Später hörte ich drei Schüsse”, sagte ein Mädchen, das ein Gymnasium neben der Volksschule besucht, gegenüber dem staatlichen Fernsehen RTS.

Sinisa Ducic, die amtierende Direktorin einer Kinderklinik in Belgrad, die drei der Opfer behandelt, sagte, eines, ein Mädchen, habe eine Kopfverletzung und werde operiert. “Sie hat eine schwere Verletzung”, sagte Ducic gegenüber Reportern.

Die Motive für die Tat waren zunächst unbekannt. Der 14-jährige, der mit einer Pistole seines Vaters geschossen haben soll, wurde von Kolleginnen und Kollegen eigentlich als Musterschüler bezeichnet. Die Attacke startete der 14-Jährige gegen 8.40 Uhr. In Serbien dauert die Volksschule acht Jahre. Eingeschult wird man im Alter von sieben Jahren.