Nicht nur hungrig: Russische Soldaten schicken Plünderungsgut nach Hause

Kiew/Mazyr – Viele bisherige Videos, die plündernde Angehörige der russischen Streitkräfte zeigten, konnten damit erklärt werden, dass die Soldaten ohne eine effiziente Logistik und teilweise mit Nahrung für nur wenige Tage in den Krieg geschickt worden waren. In diesen Aufnahmen waren vor allem Soldaten zu sehen, die aus Supermärkten Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs entwendeten.

Mit dem Fortgang des Krieges häufen sich jedoch Berichte von russischen Soldaten, die aus ukrainischen Wohnungen und Kaufhäusern alles Mögliche – von Fernsehern über Bekleidung und Spielsachen bis hin zu Computern – stehlen.

– Hello,darling,I looted, raped, tortured and killed in #Ukraine. But I am sending you a TV, air conditioners,e-scooters and other goods.

I watched the 3-hour CCTV recording from a courier service in Mazyr, #Belarus. Russian servicemen send endless packages with what they stole pic.twitter.com/KOabKCvzSb

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 3, 2022