Österreich: Noch immer mehr als 1.100 Covid-Neuinfektionen an einem Tag

Am Tag, an dem die Regierung Lockerungen des bereits mehr als fünf Wochen dauernden harten Lockdowns bekanntgeben wird, liegt die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden noch immer bei mehr als 1.100. Seit Sonntag wurden österreichweit 1.124 neue Fälle gemeldet. Der Sieben-Tages-Schnitt betrug somit 1.400 Neuinfektionen täglich – und somit doppelt so viele, wie als Zielvorgabe für das Ende des harten Lockdowns ausgegeben wurden.

13.997 Menschen waren am Montag bestätigt aktiv infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner betrug 110,1 – und war damit ebenso mehr als doppelt so hoch, wie ursprünglich erreicht werden sollte. Auch hier hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mehrfach betont, dass man sich einer 7-Tages-Inzidenz von 50 möglichst annähern wolle.

Seit Beginn der Pandemie sind laut den Angaben von Innen- und Gesundheitsministerium 7.778 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Seit Sonntag kamen 57 Todesfälle hinzu, allerdings verzeichnete aufgrund einer Datenbereinigung Niederösterreich 43 neue Todesfälle.

In Summe haben sich in der vergangenen Woche 9.799 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 87,4 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. In den vergangenen sieben Tagen kamen 327 Todesfälle hinzu. Den 1.124 Neuinfektionen standen am Montag 1.250 neu genesene Patienten gegenüber.

Wieder gestiegen ist die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. Insgesamt waren es am Montag 1.701 Erkrankte, 25 mehr als am Sonntag. 286 Patienten mussten auf Intensivstationen behandelt werden, 13 weniger als am Vortag.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Österreich 415.522 positive Testergebnisse, 393.747 Menschen haben sich von einer Infektion wieder erholt. Die meisten Neuinfektionen wurden am Montag mit 252 aus Wien gemeldet, in Niederösterreich waren es 222 und in Oberösterreich 157. Die Steiermark verzeichnete 140 weitere Infizierte, Salzburg 113 und Tirol 95. Kärnten meldet 78 Neuinfektionen, das Burgenland 25.