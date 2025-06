Noch zwei Monate bis zum Dolomitencup

Von: ka

Neumarkt – Die Eishockey-Saisonen sind zwar fast überall schon zu Ende, dafür laufen die Vorbereitungen auf den anstehenden Winter auf Hochtouren. Auch beim Dolomitencup in Neumarkt/Südtirol, der in exakt zwei Monaten beginnen wird.

Das Quecksilber im Thermometer schnellt in die Höhe, in den Schwimmbädern reiht sich ein Liegestuhl an den nächsten, und die Tage, die scheinen sowieso nicht mehr aufzuhören. Ja, der Hochsommer rückt in Südtirol mit jeder Stunde näher – und damit auch die eishockeyfreie Zeit? Nein, mitnichten! Denn auch in der warmen Jahreszeit grassiert in Südtirol, genauer gesagt in Neumarkt, das Eishockeyfieber. Vom 15. bis zum 17. August – also in exakt zwei Monaten – steigt in der Würtharena die 19. Auflage des Dolomitencups.

Die Vorbereitungen auf das prestigeträchtige Vorbereitungsturnier laufen auf Hochtouren, denn auch heuer werden wieder Eishockeyfans aus ganz Europa im Südtiroler Süden andocken. Sie wollen sich diesen Eishockey-Leckerbissen nicht entgehen lassen: Mit dem tschechischen Vizemeister Dynamo Pardubice, dem DEL-Klub Löwen Frankfurt, dem norwegischen Rekordchampion Vålerenga Ishockey und Kultverein EV Landshut aus der zweiten deutschen Liga werden vier Teams mit großem Namen nach Neumarkt kommen.

Eröffnet wird der Dolomitencup am Freitag, 15. August um 20.00 Uhr mit dem ersten Halbfinale zwischen Dynamo Pardubice und EV Landshut, tags darauf treffen zur selben Uhrzeit die Löwen Frankfurt und Vålerenga Ishockey aufeinander. Am Sonntag, 17. August ist der Finaltag – mit dem Spiel um Platz 3, das ab 15.45 Uhr steigt, und dem großen Finale, das ab 20 Uhr über die Bühne geht.

Erwartet werden auch in diesem Jahr zahlreiche Zuschauer, die Würtharena ist erwartungsgemäß immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Noch gibt es Tickets für das prestigeträchtige Vorbereitungsturnier in Neumarkt. Nähere Infos hierzu finden Sie auf www.dolomitencup.com.

Das Programm des Dolomitencups

Freitag, 15. August um 20 Uhr

Dynamo Pardubice – EV Landshut

Samstag, 16. August um 20 Uhr

Löwen Frankfurt – Vålerenga Ishockey

Sonntag, 17. August

15.45 Uhr: Spiel um Platz 3

20 Uhr: Finale