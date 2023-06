Notruf am Klettersteig: Acht Alpinisten wegen Schneefelds blockiert

St. Vigil in Enneberg – Acht Alpinisten sind am Sonntag in den Dolomiten bei St. Vigil in Enneberg in Bergnot geraten.

Am Klettersteig 12B zwischen der Forcella Medesc und Piz de Lavarela ging es für die acht Freizeitsportler im Bereich eines Schneefelds weder ein vor noch ein zurück. Sie steckten fest und mussten einen Notruf absetzen.

Unverletzt aber wohl mit einem Schock konnten die Bergsteiger von der Bergrettung und dem Notarzthubschrauber des Aiut Alpin aus ihrer misslichen Lage gerettet und in Sicherheit gebracht werden.