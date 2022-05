Nur raus aus dem brennenden Stahlsarg!

Awdijiwka/Kiew – Ein von einer russischen Drohne aufgezeichnetes Video zeigt die ganze Dramatik eines Kriegseinsatzes einer Panzerbesatzung.

Nachdem der ukrainische Panzer von einer Rakete getroffen wurde, kämpft die dreiköpfige Crew eines T-64BV-Panzers der ukrainischen Streitkräfte nur mehr darum, dem Schicksal in der Stahlwanne einen schrecklichen Tod zu sterben, zu entkommen. Innerhalb weniger Sekunden und trotz des Einschlags einer zweiten Rakete gelingt es den drei Männern, den Panzer zu verlassen und im nahe gelegenen Wald Deckung zu suchen.

Richtig eingesetzt sind Panzer furchterregende Kriegswaffen, aber falls sie von Panzerabwehrwaffen getroffen werden und Feuer fangen, können sie sich für die Besatzung leicht in eine tödliche Falle verwandeln. Geraten Panzer in schweres Artillerie- oder Mörserfeuer oder werden von einer Rakete beschossen, sterben die Crews der getroffenen Panzer leider nicht selten einen grausamen Feuertod.

Wie ein von einer russischen Drohne aufgezeichnetes Video zeigt, hatte die dreiköpfige Crew eines T-64BV-Panzers der ukrainischen Streitkräfte, die sich mit ihrem Panzerkampfwagen in der ländlichen Umgebung der Kleinstadt Awdijiwka im Donbas im Kriegseinsatz befand, aber fast unglaubliches Glück im Unglück.

Nach dem Treffer durch eine erste Panzerabwehrrakete, die wahrscheinlich von einer Kampfdrohne abgeschossen wurde, flieht ein Soldat, der sich unweit des Panzers in einer in den Boden gegrabenen Stellung befand, in das nahe Buschwerk. Zugleich gelingt es einem Mitglied der Panzerbesatzung durch die hintere Luke den schwer beschädigten Panzer zu verlassen. Während er hinter der Seite des Panzers Schutz sucht, wird der Panzer von einer zweiten Rakete getroffen. Wie durch ein Wunder überlebt der Soldat den Treffer. Offenbar durchschlägt das zweite Geschoss den Panzer und verschont den hinter dem Panzer kauernden Mann. Vermutlich um seinen Kameraden beim Ausstieg zu helfen, bleibt er beim inzwischen brennenden Panzer.

#Ukraine: A Russian drone filmed a Ukrainian T-64BV being seriously damaged near Avdiivka, #Donetsk Oblast. As seen, all three crew members left the vehicle. pic.twitter.com/lU5HlWEctb — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 5, 2022

Wenige Sekunden später öffnet sich die Luke des Panzerturms und ein Panzersoldat lässt sich vom Turm über dem Panzer hinweg direkt auf das Erdreich fallen. Vor dem Mörserfeuer Deckung und Schutz suchend läuft er sofort in den Wald. Kurz darauf dreht sich Turm mit der Kanone, wodurch es auch dem Fahrer des Panzers gelingt, durch die Vorderluke den zu einer tödlichen Falle gewordenen Panzer zu verlassen. Während auch das dritte und letzte Crewmitglied in den Wald flüchtet, robbt der Soldat, der bis zuletzt neben dem Panzer blieb, zur verlassenen Erdstellung. In ihren Stellungen sich verbergend, hoffen die vier Soldaten, das schwere Mörserfeuer, das über sie niedergeht, zu überleben.

Das Video hebt einen zentralen Aspekt der Kampfhandlungen im Donbas hervor. Wie in Nordfrankreich während des Zweiten Weltkriegs bieten nur die kleinen Waldstücke, die die ausgedehnten landwirtschaftlichen Flächen des Donbas voneinander abgrenzen, den kämpfenden Soldaten den nötigen Sichtschutz und die Möglichkeit, unentdeckt Unterstände und Stellungen zu graben.

Schweift die Kamera der Drohne über die Weite des Landes, ist auch zu erkennen, dass die Einschläge der Artillerie- und Mörsergranaten die früher von schönen Weizen- und Sonnenblumenfeldern geprägte Landschaft innerhalb weniger Wochen in einen traurigen, von Kratern übersäten Kriegsschauplatz verwandelt haben. Heute gleichen viele Teile der Ukraine französischen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs.