Obszöne Handlungen in Brixen

Brixen – Ein 28-jähriger Mann vom Balkan hat sich heute in Brixen zu obszönen Handlungen hinreißen lassen. Auf einer Parkbank sitzend befriedigte er sich am frühen Morgen selbst. Eine Passantin fand die Szene so pervers, dass sie umgehend die Carabinieri alarmierte.

Die Ordnungshüter rückten unverzüglich aus und konnten den 28-jährigen Mann auch schnell identifizieren. Dieser war offensichtlich noch angetrunken, gestand aber ohne Umschweife sein Verhalten.

Der Mann wurde wegen obszöner Akte angezeigt. Der Gesetzgeber sieht in der reduzierten Form eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro vor. Finden die obszönen Handlungen in der Nähe von Orten statt, an denen sich Minderjährige aufhalten, werden auch Haftstrafen fällig.