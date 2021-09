Offenbar Leichenfund bei Suche nach vermisster Frau in USA

US-Ermittler haben bei der Suche nach der vermissten Gabby Petito offenbar eine Leiche gefunden. Das berichteten am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf den Gerichtsmediziner. Ob es sich bei der Leiche um die vermisste Gabby handelte, war noch offen. Gefunden wurde die Leiche im Grand-Teton-Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming, wo die Ermittler am Wochenende nach der 22-Jährigen gesucht hatten.

Das FBI hat eine Pressekonferenz für Mitternacht MESZ angekündigt. Der Fall schlägt in den USA hohe Wellen – nicht zuletzt, weil das Paar aus Florida zahlreiche Bilder und Videos von einer gemeinsamen Reise quer durch die USA in sozialen Netzwerken geteilt hatte.

Von der Reise war am 1. September nur Petitos Freund wieder nach Florida zurückgekehrt. Zehn Tage später meldeten Petitos Eltern ihre Tochter als vermisst. Am Dienstag soll Petitos Freund in das Naturschutzgebiet Carlton Reservat aufgebrochen sein, wie die Familie der Polizei sagte. Am Freitag wurde dann auch er von seiner Familie als vermisst gemeldet.

Petitos Freund hatte sich nach seiner Rückkehr in Schweigen gehüllt. Laut den Ermittlern ist er eine “Person von Interesse” im Zusammenhang mit Petitos Verschwinden, doch wird er nicht wegen eines Verbrechens gesucht. Petitos Familie warf dem 23-Jährigen vor, sich zu verstecken. Er werde nicht vermisst, zitierte der Sender CNN den Anwalt der Familie, Richard Stafford.

Von der Reise des Paares in seinem ausgebauten Lieferwagen gibt es nicht nur schöne Bilder. Aufnahmen einer polizeilichen Körperkamera von Mitte August zeigen eine völlig aufgelöste Petito. Die Polizei wurde damals zu einem möglichen Fall von häuslicher Gewalt gerufen. Petito sagt in dem rund einstündigen Video, dass sie unter eine Zwangsstörung leide und es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Dabei habe sie ihren Freund auch geohrfeigt. Das Paar hatte daraufhin zugestimmt, die kommende Nacht getrennt zu verbringen.