Ohne Verantwortungsbewusstsein

Rom – Italien stöhnt unter der Hitze und leidet an einer seit Monaten anhaltenden Dürre. Die rasante Inflation und die massiv gestiegenen Energiepreise verderben vielen Italienern die Urlaubsfreude. Schlimmes schwant ihnen, wenn sie an den kommenden Herbst, den hohen Schulden, den noch immer nicht besiegten Virus und an den Krieg in der Ukraine, an dem durch Sanktionen und Waffenlieferungen auch Italien beteiligt ist, denken.

In diesen schweren Zeiten bräuchte der Stiefelstaat eigentlich nichts nötiger als eine stabile Regierung, die die Probleme Italiens angeht oder zumindest abmildert. Seit eineinhalb Jahren hat Italien das Glück, einen seriösen und international angesehenen Mann an der Spitze seiner Regierung zu wissen. Mit harter Hand, aber auch mit Fingerspitzengefühl hat Mario Draghi das Land erfolgreich durch die Pandemie und ihre schweren Folgen geführt.

Es wäre das Interesse aller Italiener, wenn der ehemalige EZB-Chef seine Regierungsarbeit bis zum Ende der Legislatur fortsetzen könnte. Aber weit gefehlt. Teile der zerstrittenen Fünfsternebewegung, die um ihr politisches Überleben kämpft, und Parteien, die sich von vorgezogenen Neuwahlen Stimmengewinne oder gar die Eroberung des Regierungssessels erhoffen, haben nichts anderes im Sinn, als mitten im Hochsommer mutwillig eine Regierungskrise vom Zaun zu brechen.

Diesen Leuten, denen Verantwortungsbewusstsein ein Fremdwort ist, stehen andere gegenüber, die für ein „Draghi bis“ – eine Fortsetzung der Regierung von Mario Draghi – kämpfen. Noch ist unsicher, wie dieses harte Ringen zwischen Verantwortungsbewussten und jenen, die am liebsten im Trüben fischen, ausgehen wird, aber der angerichtete Schaden ist bereits jetzt enorm.

Fällt Draghi, freut das Finanzspekulanten, rechte und linke Populisten und nicht zuletzt Putin. Wollen wir das wirklich?