Oskar Kozlowski ist tot

Bozen/Bruneck – Der 23-jährige Pole Oskar Kozlowski, der sich im Gefängnis wegen des Mordes an Maxim Zanella befunden hat, ist tot. Offenbar hat er in seiner Zelle Suizid verübt.

Bekanntlich hat Kozlowski am Juli 2021 den 30-jährigen Bademeister Maxim Zanella aus Bozen in seiner Wohnung in Bruneck mit einem einzigen Messerstich in den Hals offenbar völlig unerwartet getötet. Zanella, der selbst nie offen für derartige Themen war, hatte – mehr aus Neugierde – zugestimmt, einem angsteinflößenden Ritual beizuwohnen.

Doch das Ritual war nicht wie geplant durchgeführt worden. Stattdessen hatte der 23-Jährige ein Klappmesser aus seiner Tasche geholt und zugestochen. Zanella soll das Bewusstsein verloren haben und ist anschließend verblutet.

Kozlowski hat die Tat darauf hin gestanden. In der Vergangenheit hatte der 23-Jährige bereits, des Öfteren seine Absicht bekundet, Suizid zu begehen.