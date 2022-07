Ozon: Informationsschwelle in Leifers und am Ritten überschritten

­Leifers – Die anhaltende Rekordhitze samt Sonneneinstrahlung hat am gestrigen Mittwoch (20. Juli) zur Überschreitung der Ozon-Informationsschwelle in Leifers und am Ritten geführt.

­

­Die Sonneneinstrahlung und die hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben für einen Anstieg der Ozonkonzentration in der Luft und die Überschreitung der Informationsschwelle gesorgt. Die Informationsschwelle liegt, was die Ozonkonzentration betrifft, bei 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft. Am gestrigen Mittwoch (20. Juli) wurde diese Schwelle in Leifers (Sportzone Galizien) von 19 bis 21 Uhr (höchster Stundenmittelwert 184 µg/m³) und auf dem Ritten zwischen 19 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages, dem heutigen 21. Juli (höchster Stundenmittelwert 192 µg/m³) überschritten.

Erhöhte Ozonkonzentrationen treten vor allem bei hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung auf, und zwar in Südtirol besonders im Talboden zwischen Bozen und Meran, im Unterland, an den angrenzenden Berghängen sowie auf den Hochplateaus, also vor allem am Ritten und auf der Seiser Alm. Hohe Temperatur und starke Sonneneinstrahlung führen zu hohen Ozonkonzentrationen. Mit dem Regen sinkt die Ozonkonzentration.

Solange die Ozonwerte hoch sind, sollten Personen mit Erkrankungen der Atemwege vorsorglich ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien vermeiden. Dies gilt besonders für die Nachmittagsstunden und für den Abend. Da in den kommenden Tagen mit hohen Temperaturen zu rechnen ist, sind erhöhte Ozonkonzentrationen in den Nachmittags- und Abendstunden weiterhin möglich.

Die aktuellen Daten (Tages- und Monatsverläufe) sämtlicher Messstationen sind jederzeit auf Internet abrufbar, und zwar unter http://umwelt.provinz.bz.it/luft/aktuelle-luftmessdaten.asp.

Das Landeslabor für Luftanalysen und Strahlenschutz verweist auch darauf, dass bei dieser Wetterlage auch auf die erhöhte ultraviolette Strahlung, um die Mittagszeit zu achten ist. Informationen dazu gibt es auf den Landeswebseiten zu den Umweltthemen unter UV-Strahlung: https://umwelt.provinz.bz.it/strahlung/uv-strahlung.asp.

Weitere Auskünfte erteilt das Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz unter der Rufnummer 0471 417140.