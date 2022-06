Paar am Hexenstein in Bergnot geraten

Valparolapass – Die Bergrettung von Cortina ist am Montagabend wegen eines deutschen Touristenpaares ausgerückt. Der Mann und die Frau waren auf dem Hexenstein am Valparolapass zwischen Belluno und dem Gadertal in Schwierigkeiten geraten.

Wegen der starken Bewölkung war es dem Rettungshubschrauber nicht möglich, abzuheben. Rund ein Dutzend Bergretter sind gemeinsam mit einer Mannschaft der Bergrettung von der Finanzpolizei den Normalweg hochgestiegen.

Dort war von den beiden jedoch keine Spur. Die Bergretter eilten zum Gipfel und entdeckten an einer Seite der Wand den Lichtstrahl der Stirnlampen. Der 37-Jährige und seine 32-jährige Begleiterin waren überzeugt, den Normalweg eingeschlagen zu haben, sind dann aber offensichtlich davon abgekommen.

Die Kletterer wurden mit Seilen gesichert und zurück auf den Weg gebracht. Die Bergretter begleiteten sie ins Tal.