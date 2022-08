Paragleiter oberhalb von Pfalzen abgestürzt – schwer verletzt

Pfalzen – Oberhalb von Pfalzen hat sich am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr ein schwerer Freizeitunfall zugetragen. Am Bärentalspitz bei den Plattner Seen ist ein Paragleiter abgestützt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung und die Carabinieri. Auch die Bergrettung der Finanzpolizei wurde verständigt.

Eine Person wurde schwer verletzt und musste ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.