Person in deutscher Schule angeschossen

In einer Schule in der süddeutschen Stadt Offenburg soll ein Schüler eine Person mit einer Schusswaffe verletzt haben. Der tatverdächtige Jugendliche konnte am Donnerstag im Rahmen eines Großeinsatzes festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte wurde von Rettungskräften erstversorgt. Derzeit gehen die Beamten von einem Täter und einer verletzten Person aus. Von einer weitergehenden Gefahr sei derzeit nicht auszugehen. Die Schule sei weiträumig abgesperrt.

Die Schüler seien zu ihrer Sicherheit in ihren Klassenräumen. “Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort”, hieß es in einer Mitteilung. Offenburg liegt im Bundesland Baden-Württemberg.