Pflegekräfte fehlen: Sorge im Sanitätsbetrieb

Bozen – Im Südtiroler Sanitätsbetrieb ist man angesichts des zunehmenden Mangels an Pflegepersonal besorgt. Laut einer nur wenige Wochen alten Prognose werden in den kommenden Jahren rund 400 Pflegekräfte in Südtirols Sanitätsstrukturen fehlen.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, mussten zuletzt allein im Krankenhaus Bozen rund 100 Krankenbetten stillgelegt werden. Irene Pechlaner, Direktorin des Gesundheitsbezirkes Bozen, erklärt: “Es fehlen derzeit 120 Pflegerinnen und Pfleger. Davon sind 20 derzeit noch suspendiert, weil sie nicht gegen Covid geimpft sind.” Vor allem die Abteilungen Geriatrie und Medizin sind vom Mangel an Pflegepersonal betroffen. Probleme gibt es aber auch bei der Orthopädie, in der Kardiologie oder der Gastroenterologie.

Laut Pechlaner lässt sich der Mangel an Personal im Pflegebereich so erklären: “Viele Pflegekräfte sind in Pension gegangen, zahlreiche Absolventen der “Claudiana” gehen für einige Jahre ins Ausland und einige Pflegekräfte haben Wettbewerbe in ihrem Heimatort gewonnen und ziehen von Südtirol weg in andere Provinzen.” Auch der erforderliche Zweisprachigkeitsnachweis sowie die hohen Miet- und Lebenshaltungskosten in Südtirol mindern die Attraktivität, heißt es weiter.

Die Verantwortlichen scheinen somit die Ursachen für den Mangel im Pflegebereich identifiziert zu haben. Es bleibt abzuwarten, ob gegengesteuert werden kann.