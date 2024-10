Pilz-Event im Kolpinghaus ein großer Erfolg

Von: ka

Bozen – Rund 250 Besucher konnten bei der 60. Pilzaustellung der Ortsgruppe Bozen des Mykologischen Vereins Bresadola von Sonntag bis Dienstag 360 verschiedene Pilzarten besichtigen.

Zum 60. Mal hat die Ortsgruppe Bozen des Mykologischen Vereins Bresadola ihre Pilzausstellung veranstaltet. 360 verschiedene Pilzarten waren von Sonntag bis Dienstag im historischen großen Saal des Kolpinghauses mitten im Stadtzentrum von Bozen ausgestellt. Die Jubiläumsausstellung war von großem Erfolg gekrönt. Sie fand bei der Bevölkerung großen Anklang. Rund 250 teilweise sehr wissbegierige Besucher, darunter zahlreiche deutschsprachige Einheimische und Jugendliche, haben großes Interesse an der Pilzausstellung gezeigt. Die Pilzexperten standen ihnen 3 Tage lang Rede und Antwort. 360 verschiedene Pilzarten, die von 20 Mitgliedern der Ortsgruppe Bozen des Mykologischen Vereins Bresadola gesucht und von Doktor Karl Kob und Roberto Cipollone bestimmt wurden, konnten die Besucher im historischen großen Saal im Kolpinghaus besichtigen. Das Medieninteresse an der Pilzausstellung war diesmal sehr groß. Die Fernsehsender RAI Bolzano, VB 33 und RTTR haben von der Pilzausstellung in Bozen berichtet. In der Tageszeitung Alto Adige gab es am Montag einen großen Artikel von der Pilzaustellung. Die Dolomiten hat im Vorfeld ein Interview mit Doktor Karl Kob veröffentlicht und die Pilzausstellung in Bozen angekündigt.

Nachdem die Ausstellung in den vergangenen Jahren immer im Naturmuseum in der Bindergasse in Bozen stattgefunden hat, mussten die Bozner Pilz-Begeisterten im letzten Jahr mit ihrer Ausstellung ins Militärische Standort- und Freizeitzentrum „Drusus“ in der Drususstrasse 20 in Bozen ausweichen, wobei nur ganz wenige Wissbegierige den Weg zur Pilzausstellumg in das entlegene Militärische Standort- und Freizeitzentrum in der Drususstrasse in Bozen gefunden haben.

In diesem Jahr war es ganz anders. Die Besucher strömten wie in früheren Jahren zur Bozner Pilzausstellung. An drei Tagen waren im Kolpinghaus in Bozen nicht nur die gängigen Speisepilze wie Steinpilze, Täublinge, Reizker, Schirmpilze und Pfifferlinge zu besichtigen, sondern auch der tödliche Giftpilz wie der “Orangefuchsige Rauhkopf”, der nierentoxisch ist. In Südtirol gibt es rund 4000 Pilzarten. 3000 davon wurden von den Mitgliedern der Ortsgruppe Bozen in den letzten Jahrzehnten gefunden und erfasst. Rund 40 davon sind Speisepilze und 10 bis 15 tödlich giftige Pilze. 20 Mitglieder der Ortsgruppe Bozen, die die Pilze in den Südtiroler Wäldern gefunden haben, und 30 Mitglieder, die an 3 Tagen den Saaldienst abgeleistet haben, konnten zum Gelingen der 60. Pilzausstellung in Bozen beitragen. „Der Nationale Mykologische Verband Bresadola ist die größte Pilzorganisation Europas, wenn nicht sogar weltweit . In Italien gibt es 122 Ortsgruppen, in Südtirol jene von Bozen und jene von Bruneck. Die Ortsgruppe Bozen ist die älteste. Sie hat im letzten Jahr ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert“, berichtet der Präsident des gesamtstaatlichen Mykologischen Vereins Bresadola, Doktor Karl Kob. Den Namen hat der Mykologische Verein von Giacomo Bresadola bekommen. Bresadola war ein Priester in Caldes am Trentiner Sulzberg und einer der weltweit anerkanntesten Mykologen. Er hatte Kontakte mit den renommiertesten Mykologen aus der ganzen Welt. Geboren ist er am 14. Februar 1847, gestorben am 9. Juni 1929. Die Ortsgruppe Bozen des Mykologischen Vereins wurde 1963 gegründet. Einer, der die Pilzausstellung in Bozen viele Jahre lang maßgebend geprägt und die Pilze bestimmt hat, war Francesco Bellú. Der frührere Oberarzt im Krankenhaus Bozen war einer der größten Pilzexperten Italiens. Er ist vor 2 Jahren bei einer Pilztagung in Brixen unerwartet gestorben.