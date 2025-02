Pkw in München in Menschengruppe gefahren

Von: APA/dpa/AFP

In München ist am Donnerstagvormittag ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Mindestens 20 Menschen wurden verletzt, darunter seien Schwer- und Schwerstverletzte, bei einigen sei nicht ausgeschlossen, dass sie in Lebensgefahr schweben, so Feuerwehr und Polizei. Der Fahrer wurde festgehalten. “Im Moment geht keine weitere Gefahr von ihm aus”, sagte der Sprecher. “Wir haben keinen Anlass zur Annahme, dass eine Gefahr für die Bevölkerung besteht.”

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte, unter den Verletzten befänden sich auch Kinder. “Ich bin tief erschüttert”, sagte er. “Meine Gedanken sind bei den Verletzten”.

Zunächst unklar waren die Hintergründe und ob das Auto absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde. “Wir sind aktuell mit starken Kräften vor Ort”, sagte ein Sprecher der Exekutive.

Auto in Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gefahren

Örtlichen Medienberichten zufolge soll ein Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gefahren sein. In München finden am Donnerstag Warnstreiks statt. Zudem gilt eine erhöhte Alarmbereitschaft wegen der bis zum Wochenende dauernden Münchner Sicherheitskonferenz, zu der zahlreiche ranghohe Politiker aus aller Welt erwartet werden.

Der Zwischenfall ereignete sich demnach im Bereich der Kreuzung zwischen Dachauer Straße und Seidlstraße im Innenstadtbereich unweit des Münchner Hauptbahnhofs. Rund um den Einsatzort komme es zu Verkehrsbehinderungen. “Umfahren Sie den Bereich weiträumig, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können.”