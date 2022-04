Polizei feiert 170. Geburtstag in Bozen: Lob für besondere Einsätze

Bozen – Die Staatspolizei hat heute auch in Bozen ihr 170-jähriges Bestehen gefeiert. Zu Ehren des runden Geburtstags wurde im Atrium der Quästur ein Lorbeerkranz zur Erinnerung an die Gefallenen niedergelegt. Die offizielle Zeremonie fand dann im Auditorium der Eurac statt.

In seiner Rede ging Quästor Giancarlo Pallini auf verschiedene Tätigkeitsfelder der Polizei in Südtirol ein und hob besonders ein Unbehagen unter den Jugendlichen in Südtirol hervor, das sich in der täglichen Polizeiarbeit verstärkt bemerkbar mache.

Schließlich wurde mehreren Polizisten Anerkennung für besondere Leistungen im Dienst ausgesprochen. Drei Vertreter der Postpolizei wurden etwa für die Festnahme von zehn Personen wegen Besitzes von pädopornografischem Material ausgezeichnet. 64 weitere Personen waren im Rahmen derselben Operation angezeigt worden. 48 Personen wurden identifiziert, die in Verbindung mit dem Ring standen.

Anerkannt wurde auch der Einsatz zweier Polizisten aus Bozen im Rahmen einer Ermittlung, die zur Festnahmen eines Mannes führten, dem sexuelle Gewalt gegenüber fünf Mädchen im Alter von ungefähr 14 Jahren vorgeworfen wurde.

Zwei Polizisten des Polizeikommissariats am Brenner wurden gelobt, weil sie zwei Männer festgenommen hatten, die die illegale Einwanderung von 67 Migranten begünstigt haben sollen.

Lob erhielt auch ein Polizist aus Meran, dessen Ermittlungen zur Anzeige eines Paares geführt hat, das für zahlreiche Ladendiebstähle verantwortlich sein soll.

Anlässlich des runden Jubiläums wurde auch eine eigene Briefmarke herausgebracht. Außerdem ist eine eigene Zwei-Euro-Münze offiziell in Umlauf gebracht worden.