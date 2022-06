Polizei führt Razzien in Meran durch

Meran – Die Polizei hat am von Dienstag- bis Freitagabend im Zentrum von Meran verstärkt Kontrollen durchgeführt. Im Fokus standen das Nachtleben und beliebte Treffpunkte von Jugendlichen.

Beteiligt an den Kontrollen waren neben der Meraner Polizei auch das mobile Einsatzkommando, das Büro für Einwanderung der Quästur, Vertreter der Kriminalpolizei aus Mailand und eine Hundestaffel der Finanzpolizei.

Rund 100 Personen wurden identifiziert, in acht öffentlichen Lokalen wurden Razzien durchgeführt. Auch in der Peripherie in Sinich haben die Ordnungshüter Kontrollen vorgenommen.

Die Polizei will Einsätze dieser Art auch in naher Zukunft fortsetzen.