Polizei in Südtirol mit Hunderten Kontrollen am Wochenende

Bozen – Die Staatspolizei in Südtirol hat ein intensives Wochenende hinter sich. Wie die Quästur berichtet, wurde die Kontrolltätigkeit in allen Bereichen und Gebieten hochgefahren. So kam es auch, dass 272 Fahrzeuge und 573 Personen überprüft wurden. 14 Personen sind wegen kleinerer Diebstähle angezeigt worden, während 54 Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung auf dem Staatsgebiet angetroffen wurden.

Auch in der kommenden Woche soll der Kontrolldruck und die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter auf einem hohen Niveau bleiben. Es gelte – so die Quästur – sowohl die Urlauber als auch die Einheimischen vor kriminellen Machenschaften zu bewahren. Gerade jetzt, wo viele Bürger in Urlaub sind, könnten Übeltäter ihre Chance wittern, um in Wohnungen einzudringen. Auch Touristen, die in manchen Fällen Gegenstände von hohem Wert mitführen, wolle man vor Ungemach schützen.

Dabei müssten die Bürger aber auch selbst auf sich aufpassen und einige Regeln befolgen. So sollte man vor dem Verlassen der Wohnung, Türen und Fenster gut verriegeln. Außerdem sollte man auf verdächtige Vorkommnisse achten – etwa wenn auf Haustüren besondere Zeichen auftauchen oder im Mehrfamilienhaus Fremde herumschleichen.

Es sei auch ratsam, bei Abwesenheit einige Lichter mit einer Zeitschaltuhr zu aktivieren, um eine belebte Wohnung vorzutäuschen, so die Quästur. Zudem sollten Bürger nicht zögerlich sein, bei Verdachtsmomenten die Notrufnummer 112 zu wählen.