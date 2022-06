Polizei nimmt 43-Jährigen wegen Mordversuch fest

Bei Schlägerei in Bozen mit Messer zugestochen

Bozen – Die Staatspolizei hat einen 43-jährigen aufgrund eines Vollstreckungsbefehls des Untersuchungsrichters in Bozen wegen versuchten Mordes verhaftet.

Die Untersuchung war am 2. Juni eingeleitet worden, nachdem es in einem öffentlichen Lokal in Bozen zu einer Schlägerei aus nichtigen Gründen gekommen war.

Ein Nicht-EU-Bürger wurde dabei von einem Messerstich im Bauchbereich verwundet. Die Verletzung war potentiell tödlich.

Das Opfer hatte allerdings Glück im Unglück. Die Ärzte rechneten mit einer Genesungsdauer von 30 Tagen.

Der 43-Jährige war bereits in der Vergangenheit vor diesem Zwischenfall mit dem Gesetz in Konflikt geraten.