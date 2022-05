Prostitution in Massagesalon: Vergleich über zwei Jahre Haft für Betreiberin

Bozen – Einer 42-jährigen chinesischen Staatsbürgerin wurde Begünstigung und Ausbeutung der Prostitution in einem Massagesalon vorgeworfen. Nun hat sie das Strafverfahren am Bozner Landesgericht mit einem Vergleich über zwei Jahre Haft abgeschlossen. Die Strafe wurde laut der Zeitung Alto Adige zur Bewährung ausgesetzt.

Bekanntlich hatte eine ihrer jungen Mitarbeiterinnen Anzeige erstattet. Dadurch flog auf, was in dem Massagesalon in der Claudia-Augusta-Straße in Bozen tatsächlich passiert. Der 42-Jährigen wurden vorgeworfen, mehrere Landsfrauen dazu angehalten zu haben, dort auch sexuelle Dienstleistungen zu erbringen. Laut der Anzeige mussten die Frauen einen großen Teil ihres Verdienstes abgeben und durften die Struktur fast nie verlassen.

Das Vergleichsangebot beinhaltete auch einen Schadenersatz in Höhe von 10.000 Euro an das Opfer, das Anzeige erstattet hatte. Die Betreiberin ist seit März auf freiem Fuß.