Proveis: Mann aus Laurein bei Verkehrsunfall erheblich verletzt

Proveis – In Proveis an der Provinz-Grenze zum Trentino ist es am Freitag kurz vor 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein Mann aus Laurein zog sich bei dem Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Lkw mittelschwere Verletzungen zu.

Er wurde von den First Respondern erstversorgt und mit den Weißen Kreuz ins naheliegende Krankenhaus Cles transportiert.

Ebenso im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Proveis und die Carabinieri.