Prozess gegen Rapper Combs startet

Von: APA/dpa

In New York startet am Montag der mit Spannung erwartete Prozess gegen den Rapper Sean “Diddy” Combs wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten mit der Auswahl der Jury. Es wird erwartet, dass Combs persönlich zum Prozessauftakt vor Richter Arun Subramanian erscheint. Der Musiker sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft. Ihm werden von der Staatsanwaltschaft unter anderem Sexhandel und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Es droht eine lebenslange Haftstrafe.

Combs hat bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der 55-Jährige gehörte mit Hits wie “I’ll Be Missing You” und “Bad Boy For Life” in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Im Laufe seiner Karriere nutzte er unter anderem die Pseudonyme “Puff Daddy”, “P. Diddy” und “Diddy”.