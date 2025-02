Prozess nach Banküberfall mit Bombenattrappe

Am Landesgericht Klagenfurt begann am Dienstag der Prozess

Von: apa

Ein 22-jähriger Mann hat sich am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen eines missglückten Bankraubes verantworten müssen. Der junge Syrer hatte im November eine Bank in Villach betreten, eine Bombenattrappe vorgezeigt und Geld gefordert. Weil ihm die Zeit davonlief, ergriff er jedoch ohne Beute die Flucht. Der Mann stellte sich Wochen später bei der Polizei, er ist voll geständig. Der Prozess war bis Mittag anberaumt.

Zu dem Raubversuch war es am 8. November in Villach gekommen. Der dunkel gekleidete und maskierte damals noch 21-jährige Mann ging schnurstracks auf einen Serviceschalter zu und legte der Angestellten einen Zettel hin, auf dem gedroht wurde, dass in einer Minute eine Bombe explodiert, wenn er kein Geld bekommt. Dabei hob er auch seinen Sweater an und zeigte ein auf dem Bauch befestigtes schwarzes Kästchen mit Kabeln vor.

Während der Tat verspekuliert

Allerdings war in dem Servicedesk kein Bargeld. Daraufhin forderte der Mann, dass ein Bankomat im Foyer geöffnet wird, um an Geld zu kommen. Als ihm die Angestellten eröffneten, dass das wohl fünf Minuten dauern würde, erkannte der Angeklagte, dass er mit seinen Zeitangaben zu hoch – beziehungsweise zu niedrig – gepokert hatte und ergriff die Flucht. Hoher Fahndungsdruck – unter anderem wurden Bilder aus der Überwachungskamera veröffentlicht – führten schließlich dazu, dass sich der Mann während der Weihnachtsfeiertage der Polizei stellte.

Verteidiger Hans Gradischnig verwies auf finanzielle Probleme des Angeklagten: Der Mann, der mit seiner Familie 2015 nach Kärnten gekommen war und hier die Schule besucht hatte, hatte 40.000 Euro von seiner Familie “in den Sand gesetzt”, wie es der Verteidiger formulierte. Er mietete einen Lamborghini an, feierte wilde Partys, leistete sich teure Markenkleidung. Die Ernüchterung kam, als das Geld weg war – und sich der Mann zu dem Bankraub entschloss.

Attrappe aus Kabeln und Laptop-Netzteil

Die Bombenattrappe hatte er übrigens selber gebastelt: Aus einem Kopfhörerkabel und einem Laptop-Ladekabel inklusive Netzteil. Darauf verwies auch Verteidiger Gradischnig: Sein Mandant bereue die Tat zutiefst, er wollte nie jemanden verletzen. Der Prozess wurde mit der Einvernahme des Angeklagten gestartet.