Geschmacklos: “Putin-Z” auf Auto in Südtirol gesichtet

Unterstützung für Feldzug in Ukraine?

Bozen – Das “Putin-Z” das die russische Armee für den Krieg in der Ukraine auf Panzer und Militärfahrzeuge angebracht hat, ist heute auch auf einem Pkw in Südtirol beobachtet worden.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, war das “Z” auf einen Van, der an einer Raststätte an der Schnellstraße MeBo Halt gemacht hatte.

Der Buchstabe auf der Rückscheibe des Fahrzeugs war mit grauem Klebestreifen aufgebracht worden.

In den sozialen Netzwerken wurden in den vergangenen Wochen an im Ausland lebende Russen appelliert, das “Z” auf ihren Fahrzeugen aufzumalen und damit ihre Unterstützung für den Angriffskrieg und Russland zu bekunden.

Allem Anschein nach hat das gefruchtet. Das Auto im Bild hat ein italienisches Kennzeichen.