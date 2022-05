Rätsel um Diplomatenwagen unter den Lauben

Bozen – Die Szene, die sich am Freitag in Bozen abgespielt hat, erinnert irgendwie an einen James Bond-Film. Zwei große Geländelimousinen mit verdunkelten Scheiben und Diplomatenkennzeichen fuhren durch die Straße unter den Lauben bis hin zum Waltherplatz. Mitten drin sind zwei Frauen ausgestiegen und haben ein Geschäft betreten. Der mysteriöse Auftritt war aufsehenerregend genug, dass offenbar gleich mehrere Bürger die Stirn runzelten.

Viele wollten zunächst einfach wissen, von woher die Autos stammen. Nicht zuletzt geht es dann noch um die ganz profane Frage, ob die Fahrzeuge überhaupt eine Genehmigung hatten, einfach so durch die verkehrslimitierte Zone zu fahren. Die Antwort lautet Nein.

Niemand in der Gemeinde war informiert über irgendeine diplomatische Delegation aus dem Ausland: Infolgedessen hat auch niemand eine Ermächtigung ausgestellt, die es den Luxuswagen erlaubte, mitten durch die Lauben zu fahren. Dies stellte Mobilitätsstadtrat Stefano Fattor in einem Beitrag auf Facebook klar.

Die Stadtpolizei überprüft nun die Fahrzeuge mithilfe der Aufnahmen von Überwachungskameras. Dass es sich um Diplomatenkennzeichen handelt, macht die Aufgabe allerdings nicht leichter. „Einfach unglaublich“, lautet der einzige Kommentar, wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet.

Die gelbe Schrift auf grünem Hintergrund im Kennzeichen deutet auf französische Herkunft hin. Ob eine Strafe wegen Missachtung der verkehrslimitierten Zone verhängt werden kann, bleibt allerdings mehr als fraglich. Einer Person mit Diplomatenstatus und bis zu einem gewissen Punkt auch deren Chauffeur kann wegen bestimmter Übertretungen im Verkehr keine Verwaltungsstrafe ausgestellt werden.

Autos von Diplomaten und Botschaftsvertretern dürfen etwa auch ungestraft durch verkehrslimitierte Zonen fahren. Aus diesem Grund war vielleicht auch gar keine Ermächtigung nötig, um mit den Fahrzeugen die Lauben zu passieren.