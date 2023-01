Raubüberfall auf Bauernhof

St. Martin in Thurn/Longiarù – In Longiarù einer Fraktion von St. Martin in Thurn im Gadertal in den Dolomiten soll es am Samstagabend zu einem bedenklichen Zwischenfall gekommen sein. Eine zweifache Mutter (28) ist laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige von zwei Männern überfallen, verletzt und ausgeraubt worden.

Es war gegen 23.00 Uhr als es jemand an der Tür des alleinstehenden Bauernhofes geklopft hatte. In der Annahme, ihr Ehemann würde von der Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr heimkehren, öffnete die 28-Jährige die Tür. Doch vor ihr standen zwei vermummte Männer, die sich nun Zutritt verschafften. Als sie keine besonderen Wertgegenstände in den Wohnräumen fanden, wurden sie angeblich aggressiv und verletzten die Frau mit einem Küchenmesser am Unterleib. Danach verschwanden sie mit einer Beute von wenigen Euro.

Die Frau wurde nach dem Vorfall von den alarmierten Einsatzkräften ins Krankenhaus eingeliefert. Dort stellten die Ärzte einen Schock sowie eine oberflächliche Verletzung am Bauch fest, die in acht Tagen ausgeheilt sein dürfte. Die beiden Kinder schliefen zum Zeitpunkt des Überfalls bereits und bekamen glücklicherweise nichts davon mit.

Indes haben die Carabinieri die Ermittlungen aufgenommen. Sie versuchen derzeit, den Tathergang zu rekonstruieren. Es gibt offenbar einige unklare Punkte. So stellt sich den Carabinieri die Frage, warum ausgerechnet dieses Haus von den Tätern ausgewählt worden war.

Die Behörden raten jedenfalls dazu, eine Wohnungstür nicht einfach zu öffnen. Wenn niemand erwartet wird, sollte durch einen Türspion oder über eine Freisprechanlage geklärt werden, wer vor der Tür steht.