Reduzierte Haftstrafe für Caciula im Berufungsverfahren

Bozen – Im Berufungsverfahren gegen Lorys Daniel Caciula wurde die Verurteilung wegen Mordes bestätigt, die Haftstrafe ist aber laut der italienischen Tageszeitung Alto Adige reduziert worden.

Der junge Mann muss nicht mehr für zehn Jahre ins Gefängnis, sondern nur mehr knapp acht Jahre. Anschließend folgt ein Jahr in überwachter Freiheit mit psychologischer Betreuung.

Caciula wurde bekanntermaßen der Mord an seiner Tante Nicoleta vorgeworfen. Die Frau war im Juli 2018 in ihrer Wohnung in Bruneck tot aufgefunden worden.

Sie ist an Herzversagen gestorben, nachdem ihr Neffe sie gewürgt hatte.