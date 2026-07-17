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Regierung befasst sich mit Curricula der italienischen Oberschulen

Freitag, 17. Juli 2026 | 15:32 Uhr
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Von: mk

Bozen – Die Landesregierung hat sich am 17. Juli auf Vorschlag von Bildungslandesrat Marco Galateo mit den Rahmenrichtlinien des Landes für die Festlegung der Curricula der Oberstufe an den italienischsprachigen Schulen in Südtirol befasst.

Die neuen Richtlinien bilden den pädagogischen und didaktischen Bezugsrahmen für die italienischsprachigen Gymnasien, Fachoberschulen und berufsbildenden Oberschulen. Darin finden sich die allgemeinen Ziele und die

Struktur der italienischen Schulen der Oberstufe. Es werden die Entwicklungsbereiche und Leitprinzipien hervorgehoben, auf Bildungsprofile und Kompetenzziele eingegangen sowie Referenzstundenpläne skizziert. Die Umsetzung der neuen Richtlinien erfolgt im kommenden Schuljahr 2026/27 schrittweise bis zum Schuljahr 2030/31.

Zu den Schwerpunkten zählen die Stärkung der Sprachkompetenzen und der Mehrsprachigkeit, der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), der digitalen Kompetenzen und der Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Gefördert wird auch die Berufsorientierung, das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit, die Werte einer aktiven Bürgerschaft sowie die sozial-emotionalen Kompetenzen. Auch Inklusion, Innovation und die Annäherung an die Arbeitswelt werden gefördert.

“Die Schulen erhalten damit ein Instrument in die Hand, das die Entwicklung des Bildungssystemes der kommenden Jahre begleiten wird. Die Richtlinien stärken die Qualität des Bildungsangebotes und fördern die Entwicklung von Kompetenzen junger Menschen”, sagt Bildungslandesrat Galateo. Bereits vor der Genehmigung durch die Landesregierung hatte es Gespräche mit den Gewerkschaften und den italienischen Mitgliedern des Landesschulrates gegeben. Nun wird das Dokument an das Unterrichtsministerium sowie an den Obersten Rat für den öffentlichen Unterricht (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) weitergeleitet.

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