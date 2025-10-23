Regionalassessor Luca Guglielmi trifft ladinische Vertreter aus dem Belluno

Von: mk

Bozen/Trient – Im Mittelpunkt des Treffens standen der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den ladinischen Gemeinschaften in den Dolomiten. Der Regionalassessor für den Schutz und die Förderung der Sprachminderheiten, Luca Guglielmi, hat im Amtsgebäude der Region in Trient den Leiter des Istitut Cultural Ladin „Cèsa de Jan“ Denni Dorigo, die Präsidentin dieses Instituts Elsa Zardini, den Bürgermeister von Livinallongo del Col di Lana Oscar Nagler, den Vizebürgermeister Gabriele Delmonego, den Bürgermeister von Colle Santa Lucia Paolo Frena, die Präsidentin der Union Ladins Fodom Manuela Ladurner und die Vizepräsidentin der Union Ladins Colle Santa Lucia Paola Agostini getroffen.

Guglielmi betonte: „Es ist von grundlegender Bedeutung, einen ständigen Dialog mit den ladinischen Gemeinschaften zu pflegen, die außerhalb unserer autonomen Region leben. Ihre Präsenz zeugt von der Stärke und Kontinuität einer Identität, die über administrative Grenzen hinausreicht. Wir müssen ihnen Instrumente und Perspektiven zum Schutz und zur Förderung gewährleisten, damit sie sich weiterhin voll und ganz als Teil jenes ladinischen Erbes fühlen, das unsere Dolomitentäler seit Jahrtausenden verbindet.“

Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Zukunft des Ladinischen Kulturinstituts und die Rolle der historischen ladinischen Gemeinschaften in der Provinz Belluno, die trotz ihrer administrativen Zugehörigkeit zu Venetien einen lebendigen und integralen Teil der Dolomitenladiner darstellen.

Assessor Guglielmi erinnerte daran, dass das Regionalgesetz Nr. 3/2018, das den Schutz und die Förderung der historischen Sprachminderheiten in Trentino-Südtirol regelt, im Hinblick auf eine interregionale Zusammenarbeit zur Bewahrung einer gemeinsamen Sprache und Kultur auch die aktive Mitwirkung der Ladiner im Gebiet der Provinz Belluno anerkennt.