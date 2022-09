St. Christina – In St. Christina in Gröden war am Donnerstag ein Reisebus in Nöten. Ein Busfahrer hatte sich heute Vormittag auf der Strada Pana mit seinem Reisebus beim Rangieren so festgefahren, dass der Bus nicht mehr durch die eigene Antriebskraft zu bewegen war.

Der Freiwilligen Feuerwehr St. Christina ist es gelungen, den Reisebus aus der misslichen Lage zu befreien und somit die Weiterfahrt zu ermöglichen.