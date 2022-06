Reisepass: Über Vier Monate Wartezeit für einen Termin

Bozen – Die Wartezeiten, um einen Termin für den elektronischen Reisepass zu erlangen, ziehen sich weiter in die Länge. In Bozen muss man etwa mit über vier Monaten rechnen. Wer im Juli oder August eine Fernreise geplant hat und darauf hofft, den Reisepass innerhalb weniger Wochen zu erhalten, wird verständlicherweise nervös.

Das erste freie Datum für diejenigen, die mittels Spid angesucht haben, ist in Bozen der 13. Oktober. In Innichen fällt der nächste freie Termin auf den 21. November. Am Brenner ist es der 11. Oktober und auch in Brixen ist der Kalender mehr als voll.

Weil sich Großbritannien mit dem Brexit aus der EU verabschiedet hat und nach Corona die Reiselust wieder steigt, werden grundsätzlich mehr Reisepässe benötigt. Das führt zu längeren Wartezeiten.

Mario Deriu, Landessekretär der Polizeigewerkschaft SIULP klagt über Personalmangel in Bozen. „Um den Anfragen gerecht zu werden, bräuchte es zwei Einheiten mehr“, erklärt Deriu laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung Alto Adige. In einem Monat werden Hunderte von Fällen bearbeitet.

Am Schalter sind es 30 Anfragen pro Tag, dazu kommen Dringlichkeitsfälle und Anfragen, die über eine PEC-Email-Adresse eintreffen. Bewältigt wird die Arbeit von drei Polizeibeamten und einem weiteren Mitarbeiter. Deriu rechnet damit, dass die Anfragen in den Sommermonaten weiter steigen.

Wer einen herkömmlichen Reisepass hat, der bereits abgelaufen ist, kann zudem nicht einfach eine Verlängerung beantragen. Stattdessen muss man um ein neues Reisedokument ansuchen. Der Mikrochip im elektronischen Pass enthält die biometrischen Daten der Person, der digitale Abdruck hilft, eine Person leichter zu identifizieren.

Beschleunigt wird das Verfahren nur in Dringlichkeitsfällen. Ein bereits gebuchter Urlaub auf einer Südseeinsel zählt allerdings nicht dazu. Zulässig sind stattdessen nur berufliche, gesundheitliche, familiäre oder Studiengründe.