Reisewarnung für Tirol aufgehoben

Die Reisewarnung der Bundesregierung für Tirol ist nun wieder Geschichte. Nachdem die Ausreisetestpflicht für Nordtirol am Mittwoch um 24.00 Uhr beendet worden war, sei damit auch “die damals für Tirol ausgesprochene Reisewarnung obsolet”, hieß es aus dem Gesundheitsministerium zur APA am Donnerstag. Die Reisewarnung hatte seit über einem Monat bestanden, nachdem in Tirol die südafrikanische Virusvariante vermehrt aufgetreten war.

Von: apa