Rekord bei Corona-Neuinfektionen und Toten in Mexiko

In Mexiko ist binnen 24 Stunden der bisher größte Anstieg an Todesfällen und Neuinfektionen seit dem Ausbruch des Coronavirus in dem Land registriert worden. Die Zahl der Todesfälle stieg um 501 auf 8.134, insgesamt sind nun 74.560 Personen mit dem Virus infiziert, teilte die mexikanische Gesundheitsbehörde mit. In Brasilien wurden 1.039 weitere Todesfälle gemeldet.

Damit sind in dem lateinamerikanischen Land nach offiziellen Angaben 24.512 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Zahl der Infektionen in Brasilien stieg laut dem Gesundheitsministerium binnen eines Tages um 16.324 auf 391.222.

Südkorea verzeichnet indes den stärksten Anstieg von Corona-Infektionen binnen 24 Stunden seit 49 Tagen. 40 neue Fälle seien hinzugekommen, teilte das Zentrum für Seuchenkontrolle KCDC mit. Am Vortag seien es 19 gewesen. Im Fokus steht der Ausbruch in einem Logistikzentrum in Bucheon westlich von Seoul, das von der Online-Handelsfirma Coupang betrieben wird und seit Montag geschlossen ist.

Mindestens 36 Corona-Infektionen sind laut KCDC inzwischen auf diesen Ausbruch zurückzuführen. Etwa 3.600 Menschen würden nun getestet. Insgesamt hat Südkorea nunmehr 11.265 Infektionen bestätigt.