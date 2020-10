Rekord von 9.207 bestätigten aktiven Fällen in Österreich

Am Dienstag hat es in Österreich so viele bestätigte aktive SARS-CoV-2-Infizierte wie noch nie seit Beginn der Coronaviruspandemie gegeben. Innen- und Gesundheitsministerium vermeldeten mit Stand 9.30 Uhr 9.207 Fälle, womit der bisherige Rekordwert von 9.123 Infizierte am 3. April übertroffen wurde. In den vergangenen 24 Stunden wurden 923 Neuinfektionen eingemeldet. 498 Covid-19-Patienten mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden, 101 davon auf Intensivstationen.

“Wir müssen diese viel zu hohen Zahlen deutlich absenken. Dies kann uns durch starke regionale Maßnahmen in Bezirken mit erhöhtem Risiko und durch eine Stimmung wie im Frühling in der Bevölkerung gelingen”, meinte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Positiv bewertete er, dass die Neuinfektionen nicht durch neue Großcluster verursacht wurden, sondern laut dem Minister etwa die Hälfte der heutigen Infektionszahlen durch Testungen von K1-Personen – bereits abgesonderter Kontaktpersonen von positiv Getesteten – entstanden sind.

Die 101 Covid-19-Kranke auf Intensivstationen entsprechen einem Belag von fünf Prozent der vorhandenen Gesamtkapazitäten von rund 2.000 Intensivbetten in Österreich, teilte der Minister mit. Beim Höchststand am 8. April gab es 267 Patienten auf Intensivstationen – allerdings befand sich Österreich damals im Lockdown und Spitäler waren nicht wie jetzt im Normalbetrieb. Mit 55 befinden sich aktuell mehr als die Hälfte der intensivmedizinisch betreuten Covid-19-Patienten in Wien.

In der Aussendung Anschober wurde auch bekanntgegeben, dass etwas weniger als die Hälfte der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen jünger als 65 Jahre sind. Bisher waren laut Ministerium 95 Personen mit SARS-CoV-2-Infektionen auf Intensivstationen jünger als 50 Jahre. Laut der konsolidierten Kurzfristprognose wird die Zahl der belegten Intensivbetten weiter steigen. Für Mitte nächster Woche – 14. Oktober – werden den jüngsten Berechnungen zufolge 109 Intensivpatienten erwartet – mit statistischen Schwankungen nach unten wie auch noch oben.

Für Verwirrung sorgte am Dienstag einmal mehr die Umstellung bei den Corona-Daten der Behörden. Ein neues Dashboard der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) nahm den Betrieb auf und ersetzt nunmehr jenes des Gesundheitsministeriums. Und da waren mit 11.274 plötzlich rund 2.000 aktive Fälle mehr verzeichnet. Der Grund: Grund für die Abweichung: Die AGES bezieht ihre Zahlen ausschließlich aus dem “Epidemiologischen Meldesystem” (EMS). Dort scheinen zwar alle Infektionen und alle Todesfälle auf. Die zur Berechnung der aktiven Fälle entscheidenden Genesungen werden im EMS aber nur mit deutlicher Verspätung eingemeldet. Die Bereinigung soll nach Rücksprache mit den Ländern “in Kürze” abgeschlossen werden, hieß es in einer Erklärung. Die Zahlen werden künftig einmal täglich um 14.00 Uhr aktualisiert. Das Dashboard ist nunmehr unter https://covid19-dashboard.ages.at abrufbar und enthält mehr Daten als das bisherige Board und zeigen auch die regionalen Entwicklungen detaillierter auf.

Österreichweit wurden vier Tote mehr als am Montag vermeldet, insgesamt 822 Personen sind laut Innen- und Gesundheitsministerium bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage kamen täglich 825 Neuinfektionen hinzu. Laut dem neuen Dashboard wurden bis 14.00 Uhr bisher 50.176 Menschen positiv im Labor getestet – das entspricht rund 0,56 Prozent der Österreicher.