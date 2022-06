Religiöser Wahn: Frauen wieder in Freiheit

Bozen – Jene fünf Frauen aus dem Tauferer Ahrntal, denen Kindesmisshandlung vorgeworfen wurde, stehen nicht mehr in Verona unter Hausarrest und dürfen nach Hause zurückkehren.

Sie sind heute am Landesgericht in Bozen in einem Vergleichsverfahren zu jeweils zweieinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden, berichtet Alto Adige online. Die Frauen sind damit wieder auf freiem Fuß, sie müssen sich aber nach wie vor den beiden Kindern fernhalten, die in einer geschützten Einrichtung betreut werden.

Die Kinder sollen zum Beten gezwungen worden sein, auch in der Nacht und ohne Essen und Trinken. Die Schule haben sie nur unregelmäßig besucht.