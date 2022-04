Religiöser Wahn: Hausarrest gewährt

Sand in Taufers – Ihnen wird vorgeworfen, zwei Kinder zum stundenlangen Beten gezwungen und sie gleichzeitig daran gehindert zu haben, in die Schule zu gehen: Die fünf Frauen, die in Sand in Taufers verhaftet worden waren, saßen seitdem bekanntlich im Gefängnis von Spini di Gardolo in U-Haft. Es steht der Verdacht der Misshandlungen in der Familie im Raum.

Nun können die Frauen das Gefängnis verlassen. Sie werden Medienberichten zufolge auf Antrag der Verteidiger in den Hausarrest überstellt. Kontakt zu den betroffenen Kindern dürfen sie jedoch nicht haben. Außerdem verbringen sie den Hausarrest in einer geschützten Einrichtung außerhalb von Südtirol.