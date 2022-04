Religiöser Wahn: Neuer Anlauf für Hausarrest

Bozen – Ihnen wird vorgeworfen, zwei Kinder zum stundenlangen Beten gezwungen und sie gleichzeitig daran gehindert haben, in die Schule zu gehen: Die fünf Frauen, die in Sand in Taufers verhaftet worden waren, sitzen seitdem bekanntlich im Gefängnis von Spini di Gardolo in U-Haft. Es steht der Verdacht der Misshandlungen in der Familie im Raum.

Bald könnten sich für die fünf Frauen die Gefängniszellen wieder öffnen. Ihre Verteidiger, Nicola Nettis und Mark Antonio De Giuseppe, haben nämlich Kassationsbeschwerde gegen die Entscheidung des Freiheitsgerichts eingereicht, keinen Hausarrest zu gewähren. Das Kassationsgericht wird am 22. April in der Sache entscheiden, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Laut Verteidigung hätten sich mittlerweile auch die Voraussetzungen geändert. Die Ermittlungen seien abgeschlossen, Aussagen eingeholt und außerdem würden Videoaufnahmen von versteckten Kameras vorliegen. Eine Beweisverdunkelung – wie vom Freiheitsgericht befürchtet – sei damit nicht mehr möglich. Daher sieht die Verteidigung auch die Voraussetzungen für die Entlassung in den Hausarrest gegeben.