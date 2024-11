Restaurierung von Notre-Dame als “französischer Erfolg”

Von: APA/AFP

Die Restaurierung der Pariser Kathedrale Notre-Dame nach dem verheerenden Brand vor fünf Jahren ist nach Einschätzung des Elysée-Palasts “ein französischer Erfolg”. “Die Besucher werden beeindruckt sein von dem Strahlen der Steine und dem Einfall des Lichts”, hieß es am Mittwoch im Elysée mit Blick auf die vom Schmutz der Jahrhunderte befreiten Mauern und Fenster.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der den Wiederaufbau der Kathedrale “schöner als zuvor” innerhalb von fünf Jahren zugesagt hatte, will am 7. Dezember eine Ansprache auf dem Vorplatz der Kathedrale halten, hieß es.

Zunächst war von einer Rede des Präsidenten im Inneren der Kathedrale die Rede gewesen. Dies wurde vermutlich aus Respekt vor der strikten Trennung von Religion und Staat in Frankreich noch einmal geändert. Am 8. Dezember soll die erste große Messe in der Kathedrale gefeiert werden. Zur Eröffnung werden mehrere Staats- und Regierungschef erwartet, erklärte der Elysée.

“Die Restaurierung war ein Abenteuer, das die Beteiligten zusammengeschweißt hat”, hieß es weiter. Macron will die etwa 2.000 Handwerker bei einem siebenten und letzten Baustellenbesuch am 29. November ehren.