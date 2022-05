Ritten: Traktor überschlägt sich

Ritten – In Oberbozen am Ritten kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall.

Ersten Erkenntnissen zufolge überschlug sich kurz nach 17.00 Uhr im unwegsamen Gelände ein Traktor. Dem Lenker des Traktors – einem 1972 geborenen deutschen Staatsbürger – gelang es, sich aus dem Wrack selbst zu befreien. Da der Hubschrauber nicht vor Ort landen konnte, wurde der Verletze zusammen mit dem Notarzt vom Rettungstransportwagen bis zum Landeplatz in der Nähe gebracht. Von dort wurde der 50-Jährige, der sich beim Arbeitsunfall mittelschwere Verletzungen zugezogen hatte, mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen.

Vor Ort im Einsatz standen der Rettungshubschrauber Pelikan 1, die Freiwillige Feuerwehr von Oberbozen sowie die Carabinieri von Ritten.