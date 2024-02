Rohrbruch: Großer Einsatz in Kläranlage Bozen

Bozen – Seit den Nachtstunden sind die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bozen in der Kläranlage der Stadt im Einsatz.

Ein Leck in einer Rohrleitung führte zu einer Überflutung des Innenbereichs mit Klärschlamm, begleitet von der Freisetzung hochexplosiver Gase.

Die Lage ist mittlerweile unter Kontrolle, aber der Einsatz dauert an. Glücklicherweise konnte offenbar ein Austreten von Gasen oder Schlamm in die Umwelt verhindert werden.

Der Alarm für die Berufsfeuerwehr Bozen ging am Dienstagabend ein. Seitdem sind rund 20 Wehrleute mit Spezialausrüstung in der Kläranlage im Süden der Landeshauptstadt am Werk.

Wie die Berufsfeuerwehr erklärt, führte das Leck in der Rohrleitung dazu, dass über 5.000 Kubikmeter Klärschlamm ausströmten. Die Einsatzkräfte konnten die Räume zunächst nicht betreten, da auch explosive Gase – wie etwa Methangas – freigesetzt wurden.

Zunächst musste mit großen Ventilatoren die Belüftung durchgeführt werden, bevor ein Atemschutztrupp das Leck lokalisieren konnte. Gleichzeitig begannen die Einsatzkräfte mit dem Abpumpen des Klärschlamms in die Auffangbecken.

In den frühen Morgenstunden gelang es den Feuerwehrleuten, das Leck einzudämmen und weiteres Austreten von Klärschlamm zu verhindern.

Die Reinigungsarbeiten dauern noch an, da noch Klärschlamm abgepumpt werden muss.