Rovereto: 44-Jährige gerät unter Zug – tot

Rovereto – Am Montagvormittag ist es am Bahnhof in Rovereto zu einem äußerst tragischen Zwischenfall gekommen. Eine 44-jährige Frau ist unter einen Warenzug geraten und kam dabei ums Leben.

Der Vorfall hat sich gegen 9.00 Uhr ereignet. Mehrere Passagiere waren Zeugen, die von den Ordnungskräften einvernommen wurden. Die Bahnpolizei ermittelt, berichtet Alto Adige online.

Den Zeugenberichten zufolge wollte die Frau die Gleise überqueren. Der Unfall hatte Auswirkungen auf den Zugverkehr auf der gesamten Brennerbahnlinie.