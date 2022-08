Rückführung nach Österreich lässt Aggressionen hochkochen

Nach missglückter Einreise am Brenner

Brenner – Ein Marokkaner wollte am Mittwoch in einem EuroCity-Zug nach Italien einreisen. Weil er aber ohne Papiere unterwegs war, wurde er von Beamten der Staatspolizei am Brenner aus dem Zug begleitet.

Nachdem im Büro der Behörde festgestellt wurde, dass der Mann so nicht ins Staatsgebiet gelassen werden kann, sollte er nach Österreich zurückbegleitet werden. Das sehen auch die bilateralen Abkommen so vor.

Doch die Aussicht, wieder in Richtung Norden zu müssen, führte zu gewalttätigen Reaktionen vonseiten des Migranten. Nur mit Mühe konnte er überwältigt werden. Doch auch danach wurde er gegenüber den Polizisten gewalttätig. Drei Beamte erlitten dabei Verletzungen.

Der Marokkaner wurde schließlich verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt.