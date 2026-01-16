Rückrundenauftakt in Empoli

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol startet in die Rückrunde! Nach einem erfolgreichen Abschluss der Hinrunde mit dem Heimsieg gegen Spezia steht für die Weißroten am Samstag, den 17. Jänner die 20. Runde des asymmetrischen Spielplans der Serie B auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Fabrizio Castori ist dabei auswärts bei Empoli gefordert; Spielbeginn im „Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena“ ist um 15.00 Uhr.

Der Befreiungsschlag ist gelungen! Nach einer sieglosen Phase seit Ende September feierte der FC Südtirol am vergangenen Samstag einen 2:1-Heimsieg gegen Spezia und konnte damit ausgerechnet die Gäste aus Ligurien in der Tabelle überholen. Die Partie begann zunächst ungünstig: In der 31. Minute brachte Vlahovic Spezia in Führung, doch nur wenige Minuten später glich Pecorino aus, ehe Kofler kurz nach dem Seitenwechsel den spielentscheidenden Treffer erzielte. Mit 19 Punkten nach 19 Spieltagen belegen die Weißroten aktuell Rang 14 im Klassement.

Simone Davi hat seine Gelbsperre gegen Spezia abgesessen und steht am Samstag gegen Empoli wieder zur Verfügung. Erstmals im Aufgebot steht Neuzugang Domen Crnigoj, der am Dienstag zum Team gestoßen ist. Nicht einsatzfähig sind weiterhin Jacopo Martini (Fraktur des fünften Mittelfußknochens) und Andrea Masiello (Muskelverletzung am Musculus soleus).

Der Gegner

Nach dem letztjährigen Abstieg aus der Serie A setzte Empoli, einer der renommiertesten Ausbildungsvereine Italiens, auf Guido Pagliuca als neuen Cheftrainer der Profimannschaft. Der 49-jährige Übungsleiter, der im Vorjahr Juve Stabia bis ins Playoff-Halbfinale der Serie B geführt hatte, wurde jedoch nach nur sieben Spieltagen – ausgerechnet nach dem 2:1-Auswärtserfolg gegen den FC Südtirol – seines Amtes enthoben. An seiner Stelle kehrte Alessio Dionisi nach Empoli zurück, wo er in der Saison 2020/21 den Aufstieg in die Serie A gefeiert hatte. Unter seiner Leitung sammelten die Toskaner bisher 18 Punkte aus 12 Partien, bei fünf Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Die Mannschaft von Alessio Dionisi, der überwiegend auf ein 3-4-2-1- oder 3-5-2-System setzt, ist seit drei Spielen ungeschlagen: Am vergangenen Spieltag setzte sich Empoli mit 1:0 bei Cesena durch, davor gab es ein 1:1 gegen Tabellenführer Frosinone sowie einen 1:0-Auswärtssieg in Mantua. Mit 27 Punkten rangieren die Toskaner derzeit auf dem achten Platz der Tabelle.

Personell musste Empoli zuletzt auf Abwehrspieler Indragoli, Mittelfeldspieler Saporiti sowie die Angreifer Pellegri und Konaté verzichten.

Zwei der letzten drei Ligatreffer von Empoli stammen von Marco Nasti. Der 22-jährige Angreifer, im Jugendsektor von Milan ausgebildet, erzielte den 1:0-Siegtreffer gegen Mantova und traf beim 1:1 gegen Frosinone. Seinen ersten Saisontreffer feierte Nasti ausgerechnet im Hinspiel gegen den FC Südtirol, als er in der Nachspielzeit das 2:1 für die Gäste markierte.

Der erfolgreichste Torschütze im Kader ist Stiven Shpendi, der – ebenso wie Nasti – im Hinspiel gegen den FC Südtirol traf. Der 22-jährige Angreifer kommt derzeit auf sechs Ligatore, ebenso wie sein Zwillingsbruder Cristian, der bei Cesena unter Vertrag steht.

In herausragender Form präsentiert sich auch Mittelfeldspieler Rares Ilie. Der 22-jährige Rumäne, im Vorjahr für Catanzaro aktiv, erzielte am vergangenen Wochenende den 1:0-Siegtreffer gegen Cesena und bereitete zuvor das 1:1 gegen Frosinone vor.

Der Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Empoli und dem FC Südtirol wird von Herrn Kevin Bonacina aus der Sektion Bergamo geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Marco Scatragli (Arezzo) und Federico Fontani (Siena) sowie der 4. Offizielle Mattia Nigro (Prato). Die Videoschiedsrichter der Partie sind die Herren Marco Monaldi (VAR; Macerata) und Giacomo Paganessi (AVAR; Bergamo).